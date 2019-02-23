В акциях КПРФ в Москве поучаствовали 2 тыс. человек

В Москве в субботу, 23 декабря, на шествие и митинг, организованные КПРФ в честь 101-й годовщины создания Советской армии и ВМФ, вышли около 2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

«В согласованном властями г. Москвы публичном мероприятии в центре столицы приняли участие около 2 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности», – говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

Акции КПРФ организованы вместе с активистами Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии и ряда других общественных организаций, передает ТАСС.

Среди лозунгов – «Сила армии – в опоре и поддержке народа», «Военной промышленности – приоритет развития», «Мощь армии – залог безопасности государства», «Не быть НАТОвскому сапогу на русской земле».