Кличко назвал себя наполовину русским и призвал не лезть в дела УПЦ

Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая активистке, просившей «убрать русский монастырь» с территории украинской столицы, заявил, что он наполовину русский.

Кличко на встрече с гражданами города поговорил с одной из активисток, требовавших убрать «русский монастырь» (монастырь каноничной Украинской православной церкви) в Голосеевском парке.

Разговор попал на видеозапись, которую распространили в соцсетях. Когда именно была сделана запись, неизвестно.

«А знаете что? Я наполовину русский, у меня мама русская», – сказал Кличко.

«Я наполовину еврейка! Я живу на Украине», – парировала ему местная жительница.

«Так что, мы будем выгонять русских, румын?», –ответил ей градоначальник. Кличко сообщил, что на территории Киева есть разные монастыри.

«Церковь – это вера, непотребно лезть туда», – сказал Кличко.