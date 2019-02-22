Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 4 копейки – до 65,53 рубля, курс евро вырос на 1 копейку – до 74,32 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 67,16 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».