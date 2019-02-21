Бизнес-омбудсмен попросил у Чайки проверить арест основателя Baring Vostok

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил генпрокурора России Юрия Чайку проверить законность ареста главы крупного инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Надеюсь, что тучи над Майлом Калви и его коллегами потихоньку развеиваются. Получил документы от адвокатов всех обвиняемых, и сегодня направил в адрес Генерального прокурора РФ просьбу проверить законность выбора меры пресечения для руководства Baring Vostok», – сказал Титов.

Он сообщил, что собирается на следующей неделе навестить обвиняемых по делу Baring Vostok, которые сейчас находятся в СИЗО, пишет «Интерфакс».

Ранее американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви. В четверг ему предъявили обвинение.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил готовность лично поручиться за Калви. Глава МИД Сергей Лавров высказался об основателе фонда и его деле.