Назарбаев принял отставку правительства Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял отставку правительства страны.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, сообщает РИА «Новости».

В указе президента говорится, что исполняющим обязанности премьер-министра назначен Аскар Мамин, занимавший пост первого заместителя премьера Бакытжана Сагинтаева.

Правительство должно продолжить исполнение обязанностей до утверждения нового состава, отмечается в документе.

Ранее Назарбаев заявил, что правительство страны должно уйти в отставку, а новое руководство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни и стимулированию экономики Казахстана.

Правительство Казахстана начало работу в сентябре 2016 года, после того, как Назарбаев снял с должности премьер-министра Карима Масимова.