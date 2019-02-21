СБУ начала обыски по всей Украине из-за якобы подкупающих избирателей россиян

Служба безопасности Украины подтвердила, что по всей стране проходят обыски, однако связала их с якобы существующей в стране преступной группировкой с участием россиян, а не с деятельностью партии «Батькивщина», как заявляют СМИ.

«В значительной части регионов сегодня проводится более 30 обысков. Цель – документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использования на выборах. Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами», – передает слова замглавы СБУ Виктора Кононенко ТАСС.

Кононенко утверждает, что главой организации является неназванный депутат Верховной рады, которому якобы подчинялись три координатора, ответственные за разные регионы. У каждого из них были координаторы более низкого уровня, а на самом низком уровне иерархии преступной группировки, по утверждению СБУ, находились местные жители, которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

Перед этим издание «Левый берег» сообщило о проведении обысков у представителей штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко по делу о создании преступной организации. Обыски проводятся в семи областях Украины.

«Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий», – сообщил доверенное лицо Тимошенко в Запорожье Виталий Рябцев.

Между тем, СМИ раскрыли схему фальсификации выборов, которой воспользуется президент Украины Петр Порошенко.