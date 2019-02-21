В Кремле прокомментировали ситуацию с дизентерией в московских детсадах

Ситуация с дизентерией в московских детсадах урегулирована, Кремль отслеживает развитие событий по этой теме, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Весьма оперативно были предприняты все меры, был установлен источник некачественной продукции – это предприятие в Липецке, насколько я знаю, то, что было доступно, уже официальная информация в СМИ», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Там произошел какой-то сбой, пошла продукция, не соответствующая стандартам, что и стало причиной этой ситуации. Были экстренно приняты все меры, в данном случае, ситуация абсолютно нормализована», – уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что Следственный комитет занимается этим делом в обычном режиме.

В декабре 2018 года Роспотребнадзор сообщал, что случаи заражения в детсадах произошли из-за творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови.