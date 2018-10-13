Активисты сорвали показ фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде

Несколько активистов сорвали показ «черной комедии» о блокадном Ленинграде «Праздник» в здании общества «Международный Мемориал» в Москве, сообщили в самой организации.

«Как только начался показ фильма Алексея Красовского «Праздник», пришла группа активистов, которые устроили практически реальный погром. Показа фильма не было», – сообщили в организации, передает АГН «Москва».

На место была вызвана полиция. Через час после начала акции активисты покинули здание.

Корреспондент агентства отмечает, что группа недовольных начала собираться еще у входа. Граждане зашли в зал и начали кричать «Позор!». Одна из активисток заградила экран, прибывшие полицейские задержали женщину.

«Комедию» «Праздник» выложили на видеохостинг YouTube 3 января.

Действие «Праздника» разворачивается в блокадном Ленинграде. Картина рассказывает про семью, которая живет «на особом положении» и собирается встречать Новый год. Главные роли исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

Фильм был раскритикован еще до выхода, однако Гильдия киноведов и кинокритиков вступилась за «Праздник».