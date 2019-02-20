Россия заключила с ОАЭ контракт на модернизацию броневиков

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов подписали контракт, по которому Россия модернизирует боевые машины пехоты БМП-3, сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани.

«С российским акционерным обществом был подписан контракт стоимостью 7,346 млн дирхамов (2,71 млн долларов) на модернизацию боевых машин пехоты БМП-3 ВС ОАЭ. Соглашение будет выполняться в интересах Сухопутных войск ОАЭ», – передает его слова ТАСС.

Он не привел других сведений о соглашении с Россией.

Ранее также стало известно, что ОАЭ закупили у России партию 100-миллиметровых снарядов для боевых машин БМП-3.

На вооружении Арабских Эмиратов находятся около одной тысячи БМП-3.

При этом в 2016 году сообщалось, что Россия и ОАЭ собирались построить новую БМП, но проект был заморожен.