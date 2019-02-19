ОАЭ закупили у России боеприпасы к БМП-3

Вооруженные силы ОАЭ закупили у России партию 100-миллиметровых снарядов для боевых машин БМП-3, об этом сообщил бригадный генерал армии ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани.

«С российским акционерным обществом был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов (21,4 млн долларов) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для БМП-3 сухопутных войск ОАЭ», – сказал генерал, передает ТАСС.

При этом представитель ВС ОАЭ не уточнил поставщика боеприпасов и структуру поставки.

Отмечается, что на вооружении ОАЭ находятся около 1 тыс. БМП-3.

Снаряды калибра 100 мм производятся на нескольких российских предприятиях, в том числе на концерне «Техмаш», входящем в госкорпорацию Ростех.

Ранее сообщалось, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты собирались построить новую БМП, однако проект был заморожен.