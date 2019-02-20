СК возбудил дело против родителей, побивших пятиклассника

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело после того, как родители школьников побили пятиклассника-хулигана.

«По факту причинения побоев 12-летнему ученику в одной из школ города Большой Камень возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК («Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений»)», – говорится на сайте СК.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении пострадавшего, проводится допрос свидетелей. СК отмечает, что будет дана оценка действиям или бездействию работников школы.

Напомним, СМИ сообщили, что в Приморье родители учащихся избили пятиклассника, издевавшегося над их детьми. По этим данным, школьник носил с собой нож, которым пугал ребят и пнул одну из девочек в живот, после чего ее положили в больницу с подозрением на разрыв селезенки.