Путин похвалил всероссийские молодежные проекты

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил, опираясь на опыт международного некоммерческого движения WorldSkills, ускорить модернизацию среднего профессионального образования.

«В том числе уже к 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2 тыс. мастерских в колледжах и техникумах. Увлечение профессией, творчеством формируется еще в юные годы», – сказал президент.

Глава государства отметил, что около миллиона новых мест в системе дополнительного образования для детей будет создано в предстоящие три года. «За три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития будет создано порядка млн новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей», – сказал Путин.

Путин также призвал молодых людей активно участвовать в создаваемых проектах личностного роста, таких как «Я профессионал», «Мой первый бизнес», «Лидеры России». «Обращаюсь к молодежи, ваш талант и энергия, креативные способности являются самым сильным конкурентным преимуществом России. Мы это понимаем и очень ценим. Чтобы каждый молодой человек мог проявить себя, мы создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста – это проект «Проектория», «Мой первый бизнес», «Я профессионал», «Лидеры России» и многие другие», – сказал Путин.

«Хочу подчеркнуть, все это, обращаюсь к молодым людям, создается, чтобы вы использовали эти возможности. Я призываю вас активно пользоваться этим, дерзайте, осуществляйте свои мечты и планы, приносите пользу себе, своей семье, своей стране», – добавил он.

Глава государства также обратил внимание на работающий в Сочи центр для одаренных детей «Сириус». «Настоящим созвездием стал молодежный сочинский «Сириус». Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одаренных ребят появятся во всех регионах страны в 2024 году, но коллеги говорят, что готовы сделать и это раньше, за два года. Такую работу на опережение можно только приветствовать», – отметил Путин.

Президент также заявил о развитии системы профориентации учащихся и выразил надежду, что российские компании, деловые сообщества активно будут участвовать в проектах в этой сфере.

Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, тема подготовки кадров проходила красной нитью через все обращение президента Федеральному собранию. «Этот вопрос был поставлен встык с решением таких приоритетных для страны задач, как обеспечение доступности медицинской помощи, модернизация системы образования, научно-техническое развитие страны. Решить эти задачи без высококвалифицированных специалистов крайне трудно», – сказал Комиссаров.

«В этой связи глава государства, в том числе, подчеркнул важность конкурсов и программ, которые помогают молодежи найти применение своим талантам и способностям. Флагманские проекты платформы «Россия – страна возможностей», такие как «Я – профессионал», «Мой первый бизнес», «Лидеры России», за год проведения показали, что являются эффективными механизмами профессиональной и личностной самореализации граждан, помогают готовить самых востребованных специалистов. Сегодня эти проекты объединяют уже более полутора миллионов россиян», – добавил он.

Трансляцию выступления Путина вел RT.