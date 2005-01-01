Описаны условия «локальной войны» России и НАТО

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков оценил способность России противостоять НАТО в «локальной войне».

Он отметил в «Военно-промышленном курьере», что «без завоевания превосходства в воздухе успех наземных и морских операций невозможен». По мнению Сивкова, хотя «анализ боевого состава и численности российских ВВС в сравнении с другими оставляет приятное впечатление», при «более детальном анализе все менее радужно».

Ссылаясь на открытые данные, он пишет, что Россия уступает США по количеству самолетов. Кроме того, ВВС США активно пользуются поддержкой американского флота, а «российская морская авиация» на этом фоне «серьезным подспорьем для наших ВВС быть не сможет». Как заявил Сивков, «суммарно преимущество ВВС США и их морской авиации почти тройное», а с авиапарком стран НАТО в Европе и Японии – почти четырехкратное.

Сивков при этом отмечает, что российский авиапарк «включает значительную часть новейших самолетов, и по этому показателю США и другие страны НАТО существенно отстают».

Сивков указывает, что для США характерны воздушные наступательные операции, которые являются основой действий американских ВВС. Он полагает, что против НАТО авиация России «просто в количественном отношении выстоять не сможет».

Однако Россия может использовать «ядерное оружие как тактическое, так и стратегическое, чтобы остановить агрессию».

Сивков пишет, что российская авиация нацелена на участие «в военных конфликтах низкой интенсивности, к каким относятся пограничный и вооруженный конфликты, локальная война», но и США не захотят доводить ситуацию до «ядерного порога», а потому также предпочтут столкновения «на территории третьих стран».

«Максимальный масштаб такого конфликта – локальная война», – пишет эксперт.

Оценивая наиболее тяжелый для России вариант столкновения с силами США, НАТО и Японии, Сивков указывает, что российской стороне будет необходимо сорвать ВНО и поразить критически важные объекты противника.

По мнению Сивкова, у России есть достаточно тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации, боевых вертолетов, но ей не хватает легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, транспортных вертолетов.

Напомним, руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал перейти к «наступлению» на Россию и Китай.