Стало известно о возможном назначении Слуцкого тренером «Челси»

Заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера английского футбольного клуба «Челси» может Леонид Слуцкий, сообщают британские СМИ.

О том, что английский клуб может сменить главного тренера, если команда потерпит поражение в финале Кубка английской лиги, заявляла Guardian.

Independent пишет, что главным фактором назначения Слуцкого может стать знакомство экс-тренера сборной России с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, передает ТАСС.

Еще одним претендентом на пост главного тренера «Челси» Independent называет бывшего футболиста лондонцев Фрэнка Лэмпарда.

Сейчас Слуцкий занимает пост главного тренера голландского «Витесса», Лэмпард возглавляет клуб второго по силе дивизиона чемпионата Англии «Дерби Каунти».

Напомним, Абрамович в 2018 году увеличил финансирование «Челси» вдвое.