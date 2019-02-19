Единороссы согласились снизить муниципальный фильтр на выборах

Члены «Единой России» согласились с предложением снизить муниципальный фильтр на выборах с 10% до 5%, сообщила депутат Госдумы, первый замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина.

«Единая Россия» согласилась с позицией других фракций о необходимости уменьшения муниципального фильтра», – сказала Баталина, отметив, что партия поддержала предложения Центризбиркома о снижении необходимого числа подписей муниципальных депутатов вдвое – до 5%, передает ТАСС.

Кроме того, Баталина сообщила, что дата единого дня голосования пока будет сохранена, но обсуждение ее возможного переноса продолжится.

Ранее политолог Дмитрий Гусев объяснял в комментарии газете ВЗГЛЯД, зачем нужен муниципальный фильтр, и раскритиковал ЦИК за поправки о смягчении избирательного законодательства.