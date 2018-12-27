Политолог: Муниципальный фильтр был придуман для развития партийной системы

«У нас проблема не в том, что кого-то не пустили на выборы, а в том, что избираются люди, которые не понимают, куда они идут», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Он раскритиковал предложенные экспертами при Центризбиркоме поправки по смягчению избирательного законодательства.

Эксперты при Центризбиркоме предложили смягчить избирательное законодательство, главным образом за счет ослабления муниципального фильтра. В частности, как пишет Znak.com, предлагается разрешить муниципальным депутатам ставить подписи одновременно в поддержку нескольких кандидатов, так как «задвоенные подписи» якобы используются для отсеивания сильных кандидатов.

Однако руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев отнесся к проекту поправок с большой долей скепсиса. По его словам, если избранный от конкретной партии депутат подписывается за кандидата от другой партии, «то таких депутатов надо выгонять за несоблюдение партийной дисциплины». Он предложил ужесточать закон, чтобы депутат отдавал подпись за того или иного кандидата только по решению партии. «А если кандидат самовыдвиженец, то еще может быть какой-то люфт», – считает Гусев.

Политолог напомнил, что муниципальный фильтр был придуман не для запрета, а развития партийной системы, «чтобы партии бились и работали на самом низком уровне: в поселках, городах».

«Есть партии, которые выдвигались только в Госдуму. Что это за партия, если у нее нет реальной поддержки людей? Выдвигайте поселковых депутатов. Это не так дорого с точки зрения ведения избирательной кампании. Но это очень трудоемко для партии, для этого нужно работать, предлагать идеи», – пояснил Гусев.

Он признался, что выступает за усиление муниципального фильтра. Например, кандидат в губернаторы, считает Гусев, должен иметь партийный стаж работы, опыт работы муниципальным служащим или муниципальным депутатом.

«Тогда у нас все кандидаты будут равны. У нас проблема не в том, что кого-то не пустили на выборы, а в том, что избираются люди, которые не понимают, куда они идут... Если бы от партий могли выдвигаться кандидаты с опытом муниципальной службы или работы депутатом, то это была бы другая подготовка кандидатов. Это выгодно прежде всего людям: избираете человека, который может управлять регионом или просто публичного политика, который ничего кроме «бла-бла» не умеет», – убежден Гусев.

Не на пользу развития партийной системы, считает политолог, предложение экспертов разрешить самовыдвиженцам при регистрации на выборах собирать подписи или муниципальных депутатов, или подписи избирателей, чтобы ликвидировать «двойной фильтр» для таких кандидатов. По мнению рабочей группы, различия в статусе между самовыдвиженцами и кандидатами от большинства партий объективно не оправданны.

«Такие послабления лишают партийную систему развития. Так ни одна партия не состоится. Пусть идет и избирается, что ли? Идите работать с людьми, убеждайте их в своей точке зрения. Партии должны быть более сильными и влиятельными. Странно, почему сами партии отказываются от этого», – недоумевает Гусев.

Политолог не увидел ничего полезного в предложении экспертов передвинуть единый день голосования с первого воскресенья сентября на конец октября. «Я бы сделал два дня голосования. Когда один день голосования, то все партийные и политические ресурсы сосредоточены на этом дне, и неважно, в сентябре он или в октябре. А если бы у нас был, как раньше, осенний и весенний день голосования, то это дало бы возможность федеральным и региональным партиям работать больше, постоянно находиться в избирательном режиме. Это будет мобилизовывать партии и позволит им быть в политической повестке», – подытожил Дмитрий Гусев.