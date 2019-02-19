Франция попросила о консульской защите Дельпаля

Французские дипломаты обратились с просьбой об осуществлении консульской защиты арестованного сотрудника Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Такое сообщение распространило министерство иностранных дел Франции. «Службы министерства как в Париже, так и в Москве, внимательно следят за положением нашего гражданина и остаются в контакте с его семьей и адвокатами», – сообщили дипломатыТАСС.

Филипп Дельпаль – директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений инвестфонда Baring Vostok Capital Partners.

В пятницу четверо сотрудников данного фонда, включая Дельпаля, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. В их числе и основатель фонда Майкл Калви, он же председатель совета директоров банка «Восточный». Он арестован решением Басманного суда. По данным адвоката Калви, потерпевшими названы банк «Восточный экспресс» и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов.