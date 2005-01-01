В России ответили на оценку Т-90МС американским журналом

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский пояснил, почему американский журнал The National Interest высоко оценил российский танк Т-90МС.

Американское издание сообщило, что эта модификация обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей Т-90С, в новом танке установлены более мощный дизельный двигатель, навигация ГЛОНАСС, цифровой компьютер и динамическая защита, передает «Экономика сегодня».

The National Interest подчеркнул, что машина обладает переработанной башней, которая увеличила его защитные функции. При этом конечная цена одного Т-90МС составляет около 4,5 млн долларов, что является выгодным предложением на рынке, отметил журнал.

«Есть его вариант для Российских вооруженных сил, который называется Т-90М. Он уже закупается Министерством обороны, речь здесь идет об одном батальонном комплекте, который начал поставляться с начала текущего года», – пояснил Мураховский.

Он отметил, что модификация Т-90МС предназначена для экспортного варианта. «Прежде всего, им заинтересована Индия как основной зарубежный эксплуатант танка Т-90. Также в данной ситуации возможно подключение Алжира и других государств, имеющих на вооружении танки данного типа», – отметил эксперт.

«Данный танк отличается от своих предшественников в лучшую сторону, прежде всего, совсем новой системой управления огнем и принципиально лучшей защищенностью за счет новой конфигурации башни», – заключил Мураховский.