Пушков сравнил препятствующих прокату «Т-34» украинцев с гитлеровцами

Сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв украинского посольства в США прекратить показ российского фильма «Т-34», напомнил, что остановить Т-34 пытались еще во времена Второй мировой войны.

«Украина объявила России войну и на кинополях – всеми силами пытается сорвать показ фильма «Т-34» в Северной Америке», – написал Пушков в Twitter, напомнив, что «гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой», но не остановили.

«И эти не остановят – ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней», – добавил сенатор.

Напомним, украинское посольство в США призвало американские кинотеатры прекратить прокат российского фильма «Т-34». По мнению дипломатов, фильм «популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала Украина».