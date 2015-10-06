Собака погибшего в авиакатастрофе футболиста простилась с хозяином

Черный лабрадор погибшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы пришел на похороны хозяина.

Прощание с футболистом прошло 17 февраля в аргентинском городе Прогресо. Собаку по кличке Нала на церемонию привела сестра погибшего спортсмена, которая забрала животное себе, пишет The Sun.

Издание отмечает, что именно Нала стала одной из причин возвращения футболиста во Францию: Сала пошел с собакой на прием к ветеринару, чтобы начать процесс перевозки питомца в Уэльс.

В январе самолет, на котором летел футболист валлийского клуба «Кардифф», потерпел крушение над Ла-Маншем. Обломки лайнера были обнаружены на дне пролива в понедельник, тело футболиста извлекли 8 февраля.