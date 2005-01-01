Международная федерация журналистов осудила Facebook за блокировку аккаунтов RT

Президент международной федерации журналистов Филипп Лерут раскритиковал Facebook за блокировку ряда аккаунтов канала Russia Today.

«Всякий раз, когда кто-то считает, что средства массовой информации распространяют недостоверные новости, он или она должны попросить исправить ложную информацию, и если средства массовой информации отказываются, есть разные возможности для реагирования, в том числе на судебном уровне. Грубое закрытие любой ссылки не соответствует этому нормальному способу действий, и по этой причине я осуждаю это как акт цензуры», – передает РИА «Новости» заявление Лерута.

Facebook заблокировал страницы четырех независимых проектов Maffick Media (независимой журналистской группы, частично принадлежащей Ruptly) без оповещения и разъяснения причин.

В МИД России блокировку проектов RT назвали давлением на неугодные США источники информации.