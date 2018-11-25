Между кораблями Испании и Британии произошел конфликт у берегов Гибралтара

Власти Гибралтара рассказали о «глупых играх» испанского военного корабля у берегов заморской территории Великобритании, который пытался прогнать гражданские суда от этого региона Пиренейского полуострова, но сам удалился при приближении британских военных кораблей.

«Глупые игры, в которые играют те, кто не принимает неоспоримый британский суверенитет над водами вокруг Гибралтара, являются всего лишь попыткой доставить неприятность», – приводит ТАСС заявление правительства Гибралтара.

По данным гибралтарских властей, 17 февраля испанский военный корабль подошел к восточному берегу Гибралтара и потребовал от гражданских коммерческих судов покинуть место стоянки. Корабль передвигался вдоль берегов Гибралтара с расчехленными орудиями, команда находилась на борту.

Однако гражданские суда, находившиеся в британских территориальных водах, не выполнили указание испанских военных моряков. Позже к месту инцидента подошли британские военные корабли, после чего испанский корабль удалился.

Спор вокруг Гибралтара между Лондоном и Мадридом обострился после того, как стало известно о намерении Великобритании выйти из Евросоюза. По сделке, которую утвердил Евросоюз, но отклонил британский парламент, предполагалось исключить вопрос Гибралтара из общих переговоров.