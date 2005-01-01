После драки на Тверской погиб чемпион России по рукопашному бою

В результате драки на Тверской улице с охранником у здания Минкомсвязи утром в воскресенье погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов, сообщают СМИ.

Погибшим оказался 22-летний спортсмен из Орловской области, который ранее победил на чемпионате страны по универсальному бою. Также он неоднократно завоевывал медали на других соревнованиях, сообщает РЕН-ТВ.

Утверждается, что молодой человек вступил в драку с охранником после короткой словесной перепалки.

Сотрудник ведомственной охраны заявил, по данным телеканала, что он вместе с оппонентом упал на землю, после чего юноша скончался. Точные причины смерти еще не установлены.

Ранее сообщалось, что на Тверской произошел конфликт мужчины с охранником здания Центрального телеграфа, в результате чего погиб 32-летний Геннадий Павлов.