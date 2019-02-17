В Центральном телеграфе на Тверской после конфликта с охранником погиб мужчина

Утром в воскресенье 32-летний мужчина попытался войти в Центральный телеграф на Тверской улице в Москве, однако охранник его не пропустил; после конфликта посетителю стало плохо и он умер, сообщают СМИ.

Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность, не исключена также криминальная причина гибели, сообщает «Московский комсомолец».