Демократы в США собрались заставить Трампа раскрыть темы переговоров с Путиным

Члены Демократической партии США обсуждают, какие юридические методы позволят им заставить президента Дональда Трампа раскрыть подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Politico.

Член палаты представителей, глава комитета по разведке Адам Шифф сообщил, что консультируется с советником по правовым вопросам Дугласом Леттером по юридическим способам получить от администрации Трампа документы, связанные с переговорами с Путиным, передает RT.

«У меня была встреча с главным юрисконсультом, чтобы обсудить это и определить лучший способ выяснить, что происходило на этих частных встречах – будь то запрос показаний переводчика, заметки переводчика или другие средства», – сказал Шифф.

От Трампа в США давно требуют раскрыть содержание личных переговоров с Путиным, так как он якобы скрыл то, что обсуждалось в ходе личных встреч.