ФБР занялось расследованием хищения выделенных Украине кредитов

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Федеральное бюро расследований США занялось выяснением обстоятельств хищения выделенных Украине по линии МВФ и Всемирного банка кредитных средств.

По словам Азарова, иностранные кредиторы выразили обеспокоенность в связи с возможным выводом выделенных Украине денежных средств в офшоры, в связи с чем инициировали проверку.

«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас Федеральное бюро расследований этим занимается…» – сказал Азаров в интервью телеканалу «112 Украина».

По его данным, только за прошлый год с территории Украины вывели 3 млрд долларов.

«Откуда я взял эту информацию? Придумал? Нет, не придумал, я взял информацию НБУ (Национальный банк Украины), посмотрел текущий счет и спокойно подсчитал: оказывается, Украина заняла 2 млрд [долларов] каких-то кредитных ресурсов у МВФ (Международного валютного фонда) и 1 млрд [долларов] во Всемирном банке – [в сумме] 3 [млрд долларов], а вывела 3,5 млрд [долларов]. Куда вывела? В офшоры», – рассказал Азаров.

Напомним, в декабре 2018 года Украина взяла в кредит под гарантии Всемирного банка 349 млн евро. В том же месяце Украина оформила стабилизационный кредит на 1,4 млрд долларов на условиях МВФ.

Между тем, по словам кандидата в президенты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко, каждый житель Украины должен МВФ уже почти 2 тыс. долларов.