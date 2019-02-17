Британская авиакомпания Flybmi объявила о банкротстве

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17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
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Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
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Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
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Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...

Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
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          Британская авиакомпания Flybmi объявила о банкротстве

          17 февраля 2019, 00:30

          Текст: Антон Никитин

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          Авиакомпания British Midland Regional Limited, более известная под торговой маркой Flybmi, отменила все полеты и подготовила необходимые документы для начала процедуры банкротства, сообщил официальный представитель авиаперевозчика.

          По словам представителя Flybmi, авиакомпания столкнулась с рядом трудностей, включая резкий рост цен на топливо и тарифов за выбросы углерода, передает ТАСС.

          «Последний из них возник из-за недавнего решения ЕС исключить британские авиакомпании из полноценного участия в Системе торговли выбросами ЕС. Эти проблемы подорвали усилия, направленные на то, чтобы сделать авиакомпанию прибыльной», – пояснил сотрудник Flybmi.

          В своем заявлении British Midland Regional Limited с сожалением констатировала, что акционеры Flybmi более не могут продолжать финансирование авиаперевозчика на фоне тех проблем, с которыми сталкивается отрасль региональных авиаперевозок.

          Авиапарк Flybmi состоит всего из 17 самолетов. Авиакомпания обслуживает 25 направлений. Операционными базами авиаперевозчика являлись аэропорт Ист-Мидлендс, расположенный между городами Лестер, Ноттингем и Дерби, а также воздушные гавани в Бристоле, Ньюкасле, Абердине, Брюсселе и Мюнхене.

          Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об ухудшении экономических условий работы российских авиаперевозчиков и об угрозе их разорения из-за роста цен на авиатопливо.


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