Британская авиакомпания Flybmi объявила о банкротстве

Авиакомпания British Midland Regional Limited, более известная под торговой маркой Flybmi, отменила все полеты и подготовила необходимые документы для начала процедуры банкротства, сообщил официальный представитель авиаперевозчика.

По словам представителя Flybmi, авиакомпания столкнулась с рядом трудностей, включая резкий рост цен на топливо и тарифов за выбросы углерода, передает ТАСС.

«Последний из них возник из-за недавнего решения ЕС исключить британские авиакомпании из полноценного участия в Системе торговли выбросами ЕС. Эти проблемы подорвали усилия, направленные на то, чтобы сделать авиакомпанию прибыльной», – пояснил сотрудник Flybmi.

В своем заявлении British Midland Regional Limited с сожалением констатировала, что акционеры Flybmi более не могут продолжать финансирование авиаперевозчика на фоне тех проблем, с которыми сталкивается отрасль региональных авиаперевозок.

Авиапарк Flybmi состоит всего из 17 самолетов. Авиакомпания обслуживает 25 направлений. Операционными базами авиаперевозчика являлись аэропорт Ист-Мидлендс, расположенный между городами Лестер, Ноттингем и Дерби, а также воздушные гавани в Бристоле, Ньюкасле, Абердине, Брюсселе и Мюнхене.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об ухудшении экономических условий работы российских авиаперевозчиков и об угрозе их разорения из-за роста цен на авиатопливо.