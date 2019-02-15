Студенты ВШЭ отказались участвовать в митингах оскорбившего их Навального

Студенты Высшей школы экономики отказались участвовать в митингах Фонда борьбы с коррупцией после твита Леонида Волкова, назвавшего вуз «шарашкиной конторой», продающей «чувство причастности к элитке».

«Ну да, конечно, диплом ВШЭ сразу делает из человека «профи». (ВШЭ, если что, это шарашкина контора, которая на 90% продает своим студентам чувство «причастности к элитке» и хорошо, если на 10% – профессионализм)», – написал Леонид Волков в Twitter.

Так он отреагировал на твит Дарьи Бесединой, обратившей внимание, что блогер Алексей Навальный назвал тупицей владельца аккаунта Мурбанистика в Twitter, являющегося выпускников НИУ ВШЭ. Кроме того, на последовавшее предложение Бесединой не лезть в тему, в которой он не разбирается, Волков «по-взрослому» ответил: «Ко-ко-ко».

В ответ на эти оскорбительные твиты студенты ВШЭ сняли видео, в котором заявили, что так рассуждать может только человек, не знакомый с ситуацией, и что подобные высказывания являются «абсолютным неуважением к их сторонникам».

«Так можно сказать про любой хороший вуз в столице. Но человек тут не работал, не учился. Это просто какой-то вброс, бред», – сказал студент ВШЭ, сообщает РИА «ФАН».

«Подобные посты появляются из-за популярности ВШЭ и носят провокационный характер», – считает другой студент.

«Меня вполне устраивает то, что я здесь изучаю. Я не разделяю такой радикальной позиции», – заявил третий.

«Не думаю, что в этом высказывании большая доля правды, потому что среди наших студентов нет такого высокомерия, что мы элита», – высказала свою точку зрения студентка Высшей школы экономики.

«Я читал переписку Леонида Волкова в Twitter и считаю, что он как публичное лицо не должен так высказываться. Так общо. Делать выводы, недоказанные, о целом огромном вузе. Человек не обращает внимания на объективные показатели работы вуза и сводит мнение о ВШЭ к мнению о конкретных персоналиях», – заметил другой студент.

Еще один молодой человек заявил, что Волков выстрелил себе и своему шефу Алексею Навальному в ногу, так как теперь больше ни одного студента «Вышки» на своих митингах они не увидят. «Леониду Волкову передайте, что это выстрел в себя. Потому что большинство людей, которые ходят на митинги его непосредственного босса Алексея Навального – это студенты НИУ ВШЭ. Так что абсолютное неуважение к их собственному электорату, их сторонникам – это просто выстрел в ногу», – заявил он.

Отметим, что к конфликту подключился и блогер Илья Варламов, несколько лет занимающийся организацией городского пространства. Он сообщил, что лично знаком с автором аккаунта Мурбанистика – Василием, и уверен в его профессионализме.

«Вот что пишет Алексей. Пишет он это про Василия (Мурбанистика – это его твиттер, полное имя он просил не называть, так как не хочет лишнего внимания из-за всей этой истории), который закончил ВШЭ – программа «Управление пространственным развитием городов», специальность «градостроительство». Василий – хороший специалист, сотрудничал с нами, никаких вопросов к его компетенции ни у кого никогда не возникало», – написал Варламов в ЖЖ.