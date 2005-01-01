Ургант спародировал поющих в самолете Дворковича, Тимакову и Ткачева

Российский телеведущий Иван Ургант выпустил пародию на видео с поющими на борту частного самолета экс-госслужащими.

Ролик размещен на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».

В среду в Сети появилось видео, на котором член наблюдательного совета Россельхозбанка, экс-вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев поют и выпивают на борту частного самолета, а также произносят тост за «аграрное лобби».

Ургант со своей командой воспроизвел ситуацию из изначального видео и поднял бокал за «наше юмористическое лобби».