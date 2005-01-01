Опубликовано видео с поющими на борту частного самолета Дворковичем и Ткачевым

В Сети появилось видео, на котором член наблюдательного совета Россельхозбанка, экс-вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова и министр сельского хозяйства Александр Ткачев поют и выпивают на борту частного самолета.

На видео Дворкович, Тимакова и Ткачев выпивают, поют и пританцовывают под песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». Запись опубликована в Facebook Baza.

При каких обстоятельствах и кем сделано видео, не указывается.