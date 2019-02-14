Под завалами в Красноярске может находиться живой человек

Под завалами на месте взрыва в красноярском коттедже может находиться человек, сообщил источник в органах власти региона.

«Идет разбор завалов. Не исключено, что там может быть человек», – сообщил собеседник ТАСС.

На данный момент спасатели, разбирающие завалы, объявили минуты тишины, чтобы услышать возможные крики о помощи, в поисковой операции участвуют служебные собаки.

В региональном СК сообщили, что у обрушившегося дома один собственник, в здании около 30 квартир. По этим данным, владелец либо сдавал эти помещения, либо продал их.

Вечером 14 февраля в жилом доме в Красноярске произошел взрыв, обрушились три квартиры. Через некоторое время в руинах нашли тело женщины.