На месте взрыва в Красноярске обнаружено тело женщины

На месте ЧП в Красноярске, где произошел взрыв, обнаружено тело женщины, сообщили в региональном УМВД.

«На месте происшествия обнаружено тело погибшей женщины, ведутся следственно-оперативные мероприятия», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным МЧС, дом, в котором прогремел взрыв, является трехэтажным коттеджем.

Напомним, вечером 14 февраля в жилом доме в Красноярске произошел взрыв, обрушились три квартиры.