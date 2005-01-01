Россия собралась перейти на двухконтейнерную систему сбора мусора

Как заявил вице-премьер правительства России Алексей Гордеев, на первом этапе реализации федеральной программы по обращению с ТКО рассматривается переход на сбор отходов населением в два контейнера – для «сухого» и «мокрого» мусора, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД из Мюнхена.

Под сухими понимаются отходы, которые будут направлять в том числе на вторичную переработку – пластик, бумага, металл. Под мокрыми – биоразлагаемые пищевые отходы.

Гордеев находится в Баварии для перенимания немецкого опыта в области сортировки и переработки мусора. Соответствующая программа в России уже утверждена президентом и рассчитана на шесть лет.

В данный момент в Германии 40% мусора отправляется на переработку, в Баварии этот показатель достигает 70%. В России перерабатывается около 7% отходов – меньше, чем во времена СССР.

Принимающая сторона – Министерство окружающей среды и защиты потребителей Баварии – порекомендовала российской делегации предусмотреть третий контейнер для бумаги. Согласно требованию производителей бумаги, при вторичной переработке она не должна содержать примесей, что неизбежно при общем «сухом» сборе.

«В области переработки мусора Россия отстает от ФРГ на 30 лет», – признал Гордеев.

По его словам, программа по обращению с ТКО необходима с учетом экологической ситуации в стране и необходимости защиты здоровья населения.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проблема мусорных свалок должна быть решена при минимальной нагрузке на граждан.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что с этого года регионы начали переход на новую систему сбора твердых коммунальных отходов. Кардинально меняется принцип и механизм сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, что также позволяет декриминализовать отрасль. Новая схема предполагает появление в каждом субъекте России оператора, который будет заниматься сбором и утилизацией мусора.