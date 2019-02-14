На встрече Путина и Роухани возникли проблемы с переводом

Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани началась с проблем с синхронным переводом.

Об этом сообщил в своем Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, опубликовав видео с начала переговоров в расширенном составе.

Ранее были названы темы переговоров Путин, Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоятся в Сочи.