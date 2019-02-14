Украинский суд обязал возбудить дело в отношении главы местного минздрава

Печерский районный суд Киева обязал государственное бюро расследований возбудить дело против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по подозрению во вмешательстве в деятельность судебных органов; ранее она была отстранена судом от своей должности.

Суд вынес определение, согласно которому уполномоченные сотрудники бюро должны внести в единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), а также начать в отношении Супрун досудебное расследование, передает РИА «Новости».

В связи с чем принято такое решение, неизвестно.

Между тем, в четверг Ульяне Супрун снова было разрешено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Перед этим Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра.