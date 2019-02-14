Фонд Алексеевой и Пономарева признан иноагентом

Учрежденный Людмилой Алексеевой и Львом Пономаревым фонд «В защиту прав заключенных», а также региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека «Горячая линия», выполняющая функцию московского отделения движения Пономарева «За права человека», пополнили реестр иностранных агентов.

Сообщения о включении «Горячей линии» и фонда «В защиту прав заключенных» в реестр иноагентов опубликованы на сайте Министерства юстиции.

Факт соответствия организации признакам иноагента установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве во время внеплановой документарной проверки.

Накануне движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.