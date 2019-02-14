В Госдуме резко ответили на ультиматум генсека НАТО

Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу следует приберечь свои ультиматумы в адрес России касательно Договора о ракетах средней и меньшей дальности для стран НАТО и Соединенных Штатов в частности, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Сказать, что мне смешно – это не сказать ничего. Пусть он свои ультиматумы прибережет для всех стран НАТО и американцев», – приводит его слова РИА «Новости».

В среду Столтенберг заявил, что НАТО придется обеспечить ответ, если через полгода Россия не выполнит требования по Договору о РСМД. По его словам, реагировать НАТО будет исходя из трех принципов: как единая организация, не зеркально и не развертывая новые наземные ядерные системы.

Генсек НАТО говорил, что альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД. Он также выражал желание обсудить ДРСМД с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности.