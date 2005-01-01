В России оказалось больше влюбленных мужчин, чем женщин

Более половины россиян (59%) признались в том, что в настоящее время испытывают влюбленность, причем среди мужчин эта доля оказалась выше – 66%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доля влюбленных женщин составляет 54%, показал опрос. Главными признаками выражения любви для россиян являются забота и внимание. Мужчины проявляют свою любовь с помощью подарков и цветов, ожидая в ответ признания в любви, женщины проявляют любовь с помощью заботы, ожидая в ответ внимания партнера, передает РИА «Новости» данные социологов.

Влюбленность выше среди 25-34-летних (72%) и 35-44-летних (69%). 38% опрошенных признались, что ни в кого не влюблены.

Чаще подарки дарят мужчины (18%). Каждый 10-й (10%) дарит цветы (22% среди мужчин), а 8% говорят ласковые слова. Для 6% опрошенных проявление любви заключается в приготовлении еды, а для 5% – в поцелуях.

Для молодежи (18-24 года) важно понимание (16%), для 35-44-летних и женщин – подарки (по 10%), а для людей старшего поколения (60 лет и старше) – уважение (9%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

По данным исследования платежной системы «Мир», в День всех влюбленных поздравить своих избранниц собираются 55% российских мужчин, среди женщин поздравлять возлюбленных собирается 51%.