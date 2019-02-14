США ускорили секретную программу саботажа ракетостроения Ирана

Американскую программу, направленную на саботаж ракетостроения Ирана, ускорили, сообщают в Белом доме.

Программа входит в кампанию США по подрыву вооруженных сил Ирана и изоляции его экономики. При этом в администрации президента США не могут оценить ее успешность, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Издание указывает, что за недавнее время в Иране провалились два запуска спутников, за 11 лет неудачными были 67% орбитальных запусков Ирана.

Программа предусматривает внедрение неисправных деталей в поставки авиационно-космической промышленности Ирана. Для этого используют страны, которые сотрудничают с Тегераном в аэрокосмической сфере.

Когда ЦРУ возглавил Майк Помпео программу ослабили, отмечает издание.

Напомним, в ноябре Госдеп обвинил Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. В ответ Тегеран заверил, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.