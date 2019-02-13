Толкающих автобус в Москве пассажиров сняли на видео

В социальные сети попало видео, на котором толпа толкает автобус в юго-восточной части Москвы.

«До метро «Выхино» сегодня все дружно толкали автобус», – приводит «Мослента» подпись к ролику.

При этом не сообщается, по какой причине большое количество людей толкало автотранспорт. Точное место съемки тоже остается неизвестным.

На кадрах можно увидеть, как толпа людей разного возраста, выстроившиеся вдоль автобуса и сзади него, толкают транспортное средство по дороге.