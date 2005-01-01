Глава РАН предложил проверять интеллект россиян во время диспансеризации

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал Минздрав к включению тестов на интеллект в диспансеризацию россиян наряду с анализами и медицинскими исследованиями.

«Борьба с курением – согласен. Борьба с алкоголем – согласен. Но давайте введем сюда еще интеллектуальные занятия. И вот когда мы делаем диспансеризацию, давайте будем смотреть не только, как у нас меняется давление и все в порядке с нашими томограммами. Давайте посмотрим, как у нас еще меняется IQ», – предложил Сергеев во время форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+».

Президента РАН поддержала глава Минздрава Вероника Скворцова, которая также призвала включить анализ динамики IQ в диспансеризацию граждан, пишет «Интерфакс».

Также на форуме Сергеев рассказал, что интеллектуальная деятельность влияет на продолжительность жизни и здоровье человека. По его словам, академики РАН со средним возрастом 70 лет намного реже страдают нейродегенеративными заболеваниями, нежели пожилые россияне в среднем.

«По нашему разрезу нейродегенеративных заболеваний: мы, в общем, не страдаем этими заболеваниями. И это существенно меньше, чем в среднем по стране. Что это такое? Это интеллектуальный образ жизни», – уверен глава РАН.