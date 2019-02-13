Адвокат рассказал о грамотах от Чайки и Бастрыкина у брата сенатора Арашукова

Двоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкесии Руслан Арашуков отмечен благодарственными грамотами генпрокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщил адвокат Игорь Стрешенец.

«Защита представляет характеристику личности Руслана Арашукова. Он имеет грамоты и награды от генпрокурора России и главы Следственного комитета», – цитирует адвоката ТАСС.

Характеристику защитник представил, ходатайствуя об освобождении Арашукова из-под стражи под залог в 5 млн рублей.



Однако Мосгорсуд подтвердил законность ареста Арашукова, передает РИА «Новости».



«Постановление оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», – сказала судья.

Руслана Арашукова подозревают по ч. 3 ст. 210 («организация преступного сообщества или участие в нем»), ч. 4 ст. 159 («мошенничество») УК РФ.

Напомним, 30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале Совфеда. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим Арашуковым предъявлены обвинения.