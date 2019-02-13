США связали отмену санкций с передачей Крыма Украине

Пока Донбасс и Крым не перейдут под контроль Киева, санкции против России останутся в силе, заявил заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

Он вновь заявил, что Россия должна выполнить минские соглашения, передает ТАСС.

Коэн также утверждает, что Киев привержен их выполнению.