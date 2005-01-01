Дипломат прокомментировал новую ссору корейцев и японцев

«То, как Япония проводила колониальную политику в Корее, и то, как японцы использовали «женщин для комфорта», оставило глубокую негативную память у корейского народа», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол России в Японии Александр Панов. Так он прокомментировал очередную ссору между японцами и корейцами на почве своего исторического прошлого.

Заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов назвал «вечной темой» ссоры японцев и корейцев по поводу своего исторического прошлого.

«У них постоянные конфликты на почве истории. То, как Япония проводила колониальную политику в Корее, и то, как японцы использовали «женщин для комфорта», оставило глубокую негативную память у корейского народа. Эта ссора – проявление одного из направлений таких чувств», – пояснил Панов.

Эксперт подчеркнул, что антияпонские настроения в корейском обществе заложены на генетическом уровне, поэтому на них не действуют усилия японцев, которые уже извинялись за содеянное в прошлом, пытаясь смягчить позицию корейцев. В то же время Панов отметил, что история непростых отношений между странами «часто используется Кореей во внутренней и внешней политике».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, председатель национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан отказался извиняться за слова об императоре Японии Акихито, которого он назвал сыном главного военного преступника. Тем временем министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Токио уже пять раз заявлял протест Республике Корея, но «пока реакции нет».