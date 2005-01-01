Глава парламента Южной Кореи отказался извиняться перед императором Японии

Председатель национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан дал понять, что не будет извиняться за слова об императоре Японии Акихито, которого назвал сыном главного военного преступника.

Мун заявил, что «абсолютно не понимает» претензий Японии, и дал понять, что не будет извиняться, передает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

Тем временем на заседании японского парламента министр иностранных дел страны Таро Коно сообщил, что Япония уже пять раз заявляла протест Республике Корея, но «пока реакции нет».

Премьер-министр Синдзо Абэ сказа, что высказывания Муна «неподобающие», они вызвали «удивление и гнев японского народа».

Японские политики, говоря о словах Муна, не цитируют его и не передают смысл, а ограничиваются упоминанием «это высказывание».

Во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга призывал Муна принести извинения за свои слова о японском императоре Акихито.

В субботу спикер парламента Южной Кореи в интервью Bloomberg назвал Акихито «сыном главного виновника военных преступлений» и призвал его лично извиниться перед кореянками, которых принуждали к сексуальным связям с японскими военными в годы Второй мировой войны.