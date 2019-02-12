Токио потребовал от Сеула извинений за слова о японском императоре

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга призвал спикера Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сана принести извинения за свои слова о японском императоре Акихито.

Комментируя заявление спикера Национального собрания Южной Кореи, который потребовал от японского императора Акихито извинений за принуждение кореянок к сексуальным связям с японскими военными в годы Второй мировой войны, генеральный секретарь кабмина Японии заявил, что «эти слова крайне неуместны и вызывают большое сожаление», передает ТАСС.

«Мы ждем, что заявление будет отозвано, и за него принесут извинения», – заявил Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

«Правительству Республики Корея в связи с этим был заявлен решительный протест», – добавил генсек кабмина Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в нижней палате японского парламента также осудил высказывание спикера южнокорейского парламента.

«Я был им крайне удивлен, – сказал Абэ. – Мы немедленно сделали Южной Корее соответствующее представление по дипломатическим каналам».

Напомним, спикер Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан назвал Акихито «сыном главного виновника военных преступлений», имея в виду предыдущего императора Хирохито, который находился на престоле во время Второй мировой войны.

При этом Токио сначала более сдержанно отреагировал на высказывание спикера южнокорейского парламента, выразив пожелание, «чтобы господин Мун был более осторожен в своих высказываниях».