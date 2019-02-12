Из-за обрушения в шахте в Кузбассе погиб горняк

На шахте в Кемеровской области обрушилась порода, погиб один горняк, второй пострадал, сообщили региональные источники.

Обрушение произошло во время работ в монтажной камере, сообщил собеседник «Интерфакса» в органах технического надзора.

По данным источника агентства в скорой помощи, другой шахтер получил травмы.

В пятницу рабочих в Кемеровской области завалило в результате выброса метана и угля на шахте им. Тихова, погиб один человек.