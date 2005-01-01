Эксперт объяснил, почему на Западе так страшатся «Посейдона»

«Посейдон» – это оружие возмездия, и все технические характеристики комплекса лишь подтверждают это», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал публикацию портала Business Insider, где утверждается: истинная цель российских «Посейдонов» заключается в «развале НАТО».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что ключевыми характеристиками «Посейдона» являются неограниченная, свыше 10 тысяч км, дистанция хода, а также возможность работы на больших глубинах и высокая скорость.

«Понятное дело, что его не станут применять в таких акваториях, как Балтика или Черное море. Он предназначен для стратегических задач, чтобы сильного и вероятного противника в случае агрессии наказать по полной программе. В общем, это оружие возмездия, которое скажет свое слово лишь тогда, когда другие виды оружия свои слова отговорили. Потому все меры противодействия этому оружию бесполезны», – подчеркнул Леонков.

«Сейчас не существует ракет или торпед, которые могли бы догнать «Посейдон». Да и обнаружить его на таких глубинах затруднительно. И даже если они поставят сплошное минное поле – это все равно не спасет, так как «Посейдон» пойдет не один, а в группе. Потому можно сказать, что в части описания принципов работы «Посейдона» журналисты портала Business Insider правы», – резюмировал эксперт.

Как раннее сообщала газета ВЗГЛЯД, на Западе увидели в «Посейдонах» стремление России развалить НАТО. С таким мнением выступили журналисты интернет-портала Business Insider, которые назвали российское вооружение «торпедами Судного дня».

Источники портала отмечают, что Россия сможет применить «Посейдоны» даже в случае своего полного уничтожения, поэтому «США не захотят подвергнуть свои прибрежные воды многолетней радиации от подводных торпед, которых им нечем отразить, и поставят под вопрос, насколько сильно им нужно спасти Эстонию от хватки Москвы», говорится в материале.

Эксперты издания считают, что Североатлантический альянс не станет приходить на помощь союзной стране, поэтому существование НАТО как военного союза прекратится.

Напомним, на прошлой неделе замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что сомневается в сообщениях о серьезной угрозе для США со стороны российской океанской системы «Посейдон».

О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта прошлого года. ВМФ планирует поставить на боевое дежурство 32 подводных беспилотника, которые смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

В январе стало известно, что «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует его неуязвимость.