Песков ответил на вопрос о заявлении Мадуро о закупке систем ПВО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы Венесуэлы Николаса Мадуро о намерении приобрести современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Я это оставлю без комментариев», – цитирует Пескова ТАСС.

В понедельник Мадуро в своем выступлении на открытии крупнейших в истории страны учений «Ангостура-200» обещал, что республика направит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, в апреле 2013 года Венесуэла получила российскую систему ПВО дальнего радиуса действия «Антей-2500» (Экспортный вариант С-300ВМ), которая может выполнять функции как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Тогда же сообщалось о планах Каракаса создать эшелонированную систему ПВО.