Контролеры подрались с пассажиром в подмосковной электричке

В Сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт пассажира электрички Казанского направления с контролерами.

Контролеры подрались с мужчиной, который пытался проехать без билета в тамбуре, сообщает «Ридус».

«Мужика в тамбуре избивают... Идиоты! Вытащите этого мужика!» – говорит автор видео.

На записи видно, как контролер толкает мужчину.

Один из контролеров говорит, что мужчина якобы портил имущество.

«Все равно вы не должны физическую силу применять», – ответили пассажиры.

На видеозаписи драки, появившейся в соцсетях, слышен мат, согласно закону о СМИ, газета ВЗГЛЯД не может ее опубликовать.

В декабре в Сети опубликовали видеозапись драки пассажира и охранника в подмосковной электричке, двигавшейся из Александрова в Москву.